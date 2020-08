De conventie van de Amerikaanse Democraten is dinsdag omstreeks 3 uur Belgische tijd in gang getrapt. Anders dan de vorige edities zal deze conventie, vanwege de coronacrisis, overwegend online verlopen.

De partij wil het vier dagen durende evenement gebruiken om uit de doeken te doen hoe ze de pandemie, de economische crisis en de raciale ongelijkheid wil aanpakken. Op de eerste dag nam onder meer oud-presidentskandidaat Bernie Sanders het woord. De vroegere first lady Michelle Obama sloot de eerste dag af.

De partij zal ook hameren op nationale eenheid - 'Amerika verenigen' werd het motto van deze conventie. Om dat punt te maken, kwamen op de eerste dag ook vier Republikeinen aan het woord die de Democratische presidentskandidaat Joe Biden steunen. Een van hen is John Kasich, presidentskandidaat in 2016.

Maandag stond de partij ook stil bij de zwarte Amerikanen die slachtoffer werden van politiegeweld. Daarvoor kondigde Philonise Floyd, broer van George, een minuut stilte aan. George Floyds dood, tijdens zijn arrestatie in mei, leidde wereldwijd tot zware protesten tegen politiegeweld.

'Belangrijkste verkiezing ooit'

Tijdens de partijconventie wordt officieel bekendgemaakt wie de kandidaat voor de verkiezingen wordt. Het is al duidelijk dat dat Joe Biden wordt, die meer dan voldoende kiesmannen binnenhaalde: 2.687, terwijl hij er 1.991 nodig had. Hij zal de nominatie formeel aanvaarden op de slotdag, donderdag. Tijdens de conventie wordt eveneens het verkiezingsprogramma van de partij uitgewerkt en uit de doeken gedaan.

Bidens belangrijkste uitdager, de linkse senator Bernie Sanders, mocht maandag de conventie toespreken. Hij noemde de verkiezing van 3 november de belangrijkste uit de Amerikaanse geschiedenis, omdat die zal gaan over 'het behoud van onze democratie'.

Michelle Obama hekelde dan weer Trumps 'totale gebrek aan empathie'. De vastgoedmagnaat is 'de verkeerde president voor ons land', meende de echtgenote van Trumps voorganger in de slottoespraak van de eerste dag.

Geen feestelijk gebeuren

Een conventie is normaal gezien een feestelijk gebeuren. Dit jaar zal het er door het coronavirus een pak bescheidener aan toe gaan. In plaats van in het conventiecenter van Milwaukee, Wisconsin zal de conventie dit jaar virtueel plaatsvinden.

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zullen tussen 21.00 en 23.00 uur (3 tot 5 uur Belgische tijd) filmpjes uitgezonden worden via de sociale media van de Democratische Partij en op verschillende nieuwszenders.

Van 24 tot 27 augustus vindt de Republikeinse Conventie plaats, eveneens in een aangepaste vorm. Het eerste debat tussen Trump en Biden vindt plaats op 29 september.

