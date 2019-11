Donald Trump zal volgende week 'waarschijnlijk' het transcript vrijgeven van een tweede telefoongesprek dat hij met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voerde. Dat heeft de Amerikaanse president zaterdag verklaard.

Het tweede gesprek vond plaats in april, net nadat Zelensky de presidentsverkiezingen had gewonnen.

De verklaring van Trump komt er nu het impeachmentonderzoek naar hem een nieuwe fase ingaat. De Democraten lieten eerder deze week weten dat de eerste openbare hoorzittingen in het Congres woensdag zullen starten. Tot nu toe vonden die hoorzittingen achter gesloten deuren plaats.

Het impeachmentonderzoek draait rond het telefoongesprek tussen Trump en Zelenski op 25 juli. Daarin heeft Trump bij zijn ambtgenoot aangedrongen op een onderzoek naar voormalig Amerikaans vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter.

Volgens de Democraten heeft Trump zich op die manier schuldig gemaakt aan inbreuken op de grondwet. De president zou geprobeerd hebben om met behulp van een buitenlandse regering de Amerikaanse verkiezingsrace te beïnvloeden.

De interim-ambassadeur van Oekraïne verklaarde deze week in een hoorzitting achter gesloten deuren dat hij gelooft dat de Oekraïners onder druk zijn gezet om een onderzoek te voeren naar Biden als ze militaire steun en een vergadering in het Witte Huis wilden krijgen.

Trump noemde het impeachmentonderzoek al een 'heksenjacht' en een deel van een voortdurende inspanning om hem uit het Witte Huis te krijgen. Volgens de president is er niets ongepast aan het gesprek dat hij in juli had met Zelensky.