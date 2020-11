Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani gevraagd in beroep te gaan in de federale rechtszaak in Pennsylvania omtrent de verkiezingsuitslag in die staat. Het team van Trump beoogt via het geding de goedkeuring van de overwinning van de verkozen president Joe Biden daar ongedaan te maken.

De Trump-campagne vroeg het hof van beroep in Philadelphia woensdag om een zitting te plannen en Giuliani toe te staan argumenten naar voren te brengen. De voormalige burgemeester van New York en voormalig federaal aanklager verscheen op 17 november voor het eerst in bijna drie decennia weer voor een rechter om de zaak te bepleiten tijdens een rechtszitting. Daar deed hij wilde beweringen over een grote kiezersfraude en samenzwering.

Zaterdag kreeg het team van een lagere rechter nul op het rekest. Giuliani verdubbelde zijn samenzweringsclaims nog eens tijdens een ontspoorde persconferentie aan de zijde van Trump-advocaat Jenna Ellis en Sidney Powell. Het team heeft deze laatste zondag op een zijspoor gezet. Terwijl hij sprak, leken wat strepen haarverf langs de zijkanten van Giuliani's gezicht te lopen, een moment dat op internet al snel viraal ging.

Een aantal Trump-bondgenoten riep de president op om zijn verlies toe te geven na de persconferentie. De voormalige gouverneur van New Jersey, Chris Christie, noemde het juridische team van de campagne een 'nationale schande'. Maar Giuliani lijkt nog steeds het vertrouwen van de president te genieten. De twee waren van plan om woensdag samen te verschijnen in Gettysburg, Pennsylvania, voor een ontmoeting met Republikeinse parlementsleden om de aantijgingen van kiezersfraude te bespreken.

Op gezag van 'twee bronnen vertrouwd met de zaak' meldde nieuwszender CNN dat die trip geschrapt is. Dit gebeurde nadat Giuliani in contact was gekomen met een tweede iemand die positief op covid-19 is getest.

Trumps team heeft het federale hof van beroep in Philadelphia gevraagd om een noodbevel dat de 'effecten' van de goedkeuring blokkeert, terwijl het door wil gaan met de rechtszaak.

Functionarissen die de overwinning van Biden dinsdag bevestigden, vroegen het verzoek te negeren en wezen er snel op dat het onduidelijk is wat het noodbevel dat de campagne zoekt, zelfs betekent.

Trump zelf heeft in een tweet nog eens herhaald wat hij over de stembusgang denkt: 'VERVALSTE VERKIEZINGEN'. Twitter 'vlagde' kort nadien de tweet en schreef dat de claim omtrent kiesfraude 'ter discussie staat'.

