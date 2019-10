De Amerikaanse president Donald Trump heeft in vijf tweets de beslissing verdedigd troepen terug te trekken uit het noorden van Syrië, waar Turkije op het punt staat binnen te vallen. Tegelijk waarschuwde hij Ankara in zeer scherpe taal.

'Zoals ik eerder duidelijk heb gezegd, en gewoon om te herhalen: als Turkije ook maar iets doet dat ik, in al mijn wijsheid, beschouw als grensoverschrijdend, dan zal ik de economie van Turkije totaal vernietigen en uitwissen,' zo tweette Donald Trump maandagavond.

Hij benadrukte dat Turkije en de lidstaten van de Europese Unie verantwoordelijk zouden gesteld worden voor een gevangenenkamp in het noordoosten van Syrië waar duizenden strijders van Islamitische Staat (IS) en hun gezinnen worden vastgehouden. 'Ankara moet, samen met Europa en anderen, waken over de gevangen IS-strijders en hun families. De VS hebben meer gedaan dan iemand ooit verwachtte, waaronder de vernietiging van het IS-kalifaat. Het is nu tijd voor anderen in de regio, van wie er sommigen heel rijk zijn, om hun eigen grondgebied te verdedigen.'

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Eerder had hij ook al op Twitter de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het gebied verdedigd. 'De VS waren verondersteld 30 dagen in Syrië te blijven, dat was vele jaren geleden. We bleven en raakten dieper en dieper in de strijd met geen doel in zicht. Toen ik (als president) aankwam in Washington, hield IS lelijk huis in het gebied. Wij versloegen het IS-kalifaat snel voor honderd procent', aldus de bewoner van het Witte Huis. 'Het is tijd voor ons om ons te onttrekken aan deze belachelijk Eindeloze Oorlogen, waarvan veel tribaal waren, en om soldaten terug naar huis te brengen. WIJ ZULLEN VECHTEN WAAR HET IN ONS BELANG NODIG IS, EN ENKEL VECHTEN OM TE WINNEN', blokletterde Trump.

Volgens hem is het nu aan Turkije, Europa, Syrië, Iran, Irak, Rusland en de Koerden om het heft in handen te nemen. 'Ze haten IS allemaal, zijn jarenlang vijanden geweest. Wij zijn 7000 mijl verwijderd en zullen IS opnieuw vernietigen als ze in onze buurt komen!', concludeerde hij. In zijn tweets haalde hij ook stevig uit naar Europa, dat volgens hem Europese IS-strijders die gevangen genomen werden door de VS niet terug wil. 'We hebben jullie een gunst bewezen en nu willen jullie dat we ze in Amerikaanse gevangenissen houden voor een enorme kost', wees hij met de vinger.

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Kritiek

Die terugtrekking, tegen het advies van topfunctionarissen in zijn ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, kwam hem zelfs op kritiek van Republikeinen in het Amerikaanse Congres te staan.

De invloedrijke Amerikaanse Republikein Lindsey Graham, nochtans een vertrouweling van Trump, zei op Fox News: 'Dit is een impulsieve beslissing die alle vooruitgang die we geboekt hebben, teniet doet en de regio opnieuw in chaos stort'.

Trump verdedigde maandag - zoals gewoonlijk in verschillende tweets - de beslissing. 'Turkije, Europa, Syrië, Iran, Irak, Rusland en de Koerden zullen nu de situatie moeten uitklaren, en wat ze willen doen met de gevangengenomen IS-vechters in hun 'buurt', tweette de Republikein.

Later verklaarde Graham, ook al op Twitter, dat hij in de Senaat een resolutie zou indienen om de beslissing om te keren én een resolutie om Turkije te schorsen bij de NAVO mocht het land Syrië binnenvallen en de Koerdische troepen daar aanvallen.

Graham zei samen met de Democratische senator Chris Van Hollen te werken aan de resolutie over Turkije. 'Het Congres moet de Turken duidelijk maken dat ze een zware prijs zullen betalen als ze de Syrische Koerden aanvallen', zo zei Van Hollen, die de beslissing van Trump laakte om de Koerden 'te verraden'.

De Koerden waren een trouwe bondgenoot van Washington in de strijd tegen Islamitische Staat.

* Ensures ISIS comeback.

* Forces Kurds to align with Assad and Iran.

* Destroys Turkey’s relationship with U.S. Congress.

* Will be a stain on America’s honor for abandoning the Kurds. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019

De president krijgt weerwerk in het Amerikaanse parlement in verband met zijn beslissing om Amerikaanse troepen terug te trekken uit het grensgebied. Het Witte Huis had aangekondigd dat Turkije zou voortmaken met zijn 'lang geplande operatie in Syrië en dat de VS daar niet zouden bij betrokken zijn.