De Amerikaanse oud-president Donald Trump blijft weigeren om zijn belastingaangiften aan het parlement over te dragen, hoewel de Amerikaanse justitie vindt dat hij dat wel moet doen. Advocaten van Trump zeggen in nieuw verschenen rechtbankdocumenten dat het ministerie van Justitie een fout maakt en dat het oordeel onwettig is.

Het ministerie besloot vrijdag om een besluit uit 2019 terug te draaien. Toen werd besloten dat Trump de documenten niet hoefde te verstrekken. Een commissie van het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Amerikaanse parlement, had de aangiften, van zes jaar voor Trump het Witte Huis introk, toch weer opgevraagd. De Justitie besloot dit keer dat er 'voldoende redenen' waren om aan het verzoek te voldoen.

De commissie voor fiscale aangelegenheden wil de documenten inzien om te kijken of de Amerikaanse belastingdienst belastingaangiften van presidenten voldoende controleert en of er beleidswijzigingen nodig zijn.

'Politieke tegenstrever'

Trumps advocaten menen dat het verzoek niet over alle presidenten gaat, maar alleen invloed zal hebben op Trump. Ze zeggen ook dat hun cliënt wordt geviseerd omdat 'hij een Republikein is en een politieke tegenstrever.'

Trump is de eerste Amerikaanse president in 40 jaar die zijn belastingaangiften niet openbaar heeft gemaakt. Hij heeft zich lang verzet tegen verzoeken om dit alsnog te doen.

