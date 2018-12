Trump hoopt op gevangenisstraf voor ex-advocaat Michael Cohen

Cohen, die vervolgd wordt voor verduistering in de marge van dit onderzoek, 'vraagt de rechter om geen celstraf te krijgen (...) Hij loog voor dit resultaat en verdient, naar mijn mening, een totale en volledige straf', tweette Trump. De voormalige raadsman van Trump bekende donderdag dat hij in het Congres had gelogen over de plannen om een luxueuze Trump Tower te bouwen in Moskou.

“Michael Cohen asks judge for no Prison Time.” You mean he can do all of the TERRIBLE, unrelated to Trump, things having to do with fraud, big loans, Taxis, etc., and not serve a long prison term? He makes up stories to get a GREAT & ALREADY reduced deal for himself, and get.....