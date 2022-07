Trump hint naar kandidatuur voor presidentsverkiezingen in 2024

Bij zijn eerste publieke optreden in Washington sinds het einde van zijn ambtstermijn, heeft de gewezen Amerikaanse president Donald Trump gealludeerd op een mogelijke terugkeer naar het Witte Huis.

De toespraak vond dinsdag plaats op een bijeenkomst van het America First Policy Institute, een conservatieve denktank die werd opgericht om de politieke agenda van Trump te steunen. De ex-president deed voor zijn aanhangers geen formele aankondiging over zijn politieke ambities, maar hij maakte wel duidelijk dat hij niet van plan is in de politieke vergetelheid te verdwijnen.

Trump verklaarde dat hij zich gedwongen voelt om politiek betrokken te blijven, ondanks de ‘vervolging’ door de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool. ‘Ze willen mij beschadigen, zodat ik niet meer voor jullie kan gaan werken. Maar ik denk niet dat het zal lukken’, zei hij. ‘Als ik thuis zou blijven en gewoon rustig aan zou doen, zou de vervolging van Donald Trump onmiddellijk ophouden’, aldus nog Trump. ‘Maar dat is niet wat ik zal doen. Ik moet ons land redden.’

Trump haalde nog verschillende keren uit naar de ‘schurken’ die die deel uitmaken van die onderzoekscommissie. Hij herhaalde ook de valse bewering dat hij in 2020 de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. ‘De eerste keer dat ik meedeed, heb ik gewonnen. En toen deed ik een tweede keer mee, en deed ik het nog veel beter’, verklaarde hij. ‘Wat een schande. Maar misschien zouden we het nog een keer moeten doen.’

Voorts stelde Trump in zijn ruim anderhalf uur durende toespraak nog dat de huidige Amerikaanse regering grondig faalt. ‘Wij hebben Amerika weer groot gemaakt’, zo klonk het, ‘maar nu wordt ons land weer op de knieën gedwongen’. Daarbij haalde hij de hoge inflatie en de brandstofprijzen als voorbeelden aan. Hij focuste ook op binnenlandse veiligheid. ‘Ons land en de levens van onze burgers staan op het spel. We hebben geen tijd te verliezen. Ons land wordt door misdaad geteisterd op een manier die we nooit eerder gezien hebben’, aldus nog de ex-president, die zijn beweringen niet met cijfers ondersteunde.