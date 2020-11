De Amerikaanse president Donald Trump heeft in zijn eerste interview sinds de Amerikaanse verkiezingen opnieuw geklaagd over onbewezen verkiezingsbedrog. Hij zei dat rechters er hun handen willen afhouden.

Trump belde ongeveer 45 minuten met Maria Bartiromo, die een programma heeft op Fox Business News. Bartiromo is een van de 'vriendelijke' figuren op Fox die de president vaker contacteert voor interviews.

Hij erkende dat zijn gevecht om het resultaat van de verkiezingen om te keren 'waarschijnlijk' het Hooggerechtshof niet zal halen. 'Het is heel moeilijk om een zaak voor het Hooggerechtshof te krijgen', aldus de president. Hij herhaalde wat hij donderdag op een persontmoeting had gezegd, dat stemmachines duizenden, miljoenen stemmen van Trump naar Biden hadden getransfereerd, dat er massale fraude was gepleegd met poststemmen, dat Biden helemaal geen 80 miljoen stemmen heeft behaald, en dat de winst in meerdere strijdstaten, zoals Arizona, Pennsylvania, Michigan en Georgia, naar hem zou gegaan zijn zonder deze fraude. Al die beweringen deed hij zonder bewijs aan te dragen, en wat erger is: zijn advocaten slagen er niet in rechters te overtuigen dat er inderdaad sprake is van stemmenbewegingen die bij benadering resultaten kunnen veranderen.

Trump gaf in het gesprek toe dat hij stilaan zonder juridische opties geraakt. Rechters willen hun handen van deze zaken afhouden, zei hij.

In de strijdstaat Wisconsin rondde een tweede county, Dane, intussen de hertelling van de stemmen af. De hertelling bevestigde de winst van Biden. Eerder bleek dat na de hertelling in de county Milwaukee Biden een nog grotere voorsprong op Trump behaalde dan voordien. In Milwaukee liep de voorsprong van Biden op met 132 stemmen, in Dane met 87. Team Trump vroeg op 18 november een gedeeltelijke hertelling van de stemmen in de staat Wisconsin aan en betaalde daarvoor de wettellijk vastgestelde som van 3 miljoen dollar (2,5 miljoen euro).

Bolsonaro erkent Biden nog niet als winnaar

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro houdt de felicitaties voor de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden intussen nog even op zak. 'Volgens mijn bronnen was er veel fraude bij de verkiezingen.'

De uiterst rechtse Bolsonaro geldt als een vriend van Trump, die zijn nederlaag in de verkiezingen niet wil erkennen omdat er op grote schaal gefraudeerd zou zijn. Voor zijn eigen verkiezing als president zette Bolsonaro al vraagtekens bij het systeem van elektronisch stemmen in eigen land. Hij pleitte voor terugkeer naar stemmen met papieren stembiljetten, al kon hij niet aantonen dat er geknoeid zou zijn bij elektronisch stemmen.

