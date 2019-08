De Amerikaanse president Donald Trump kan de reactie van de Deense premier Mette Frederiksen op het idee dat de VS Groenland kopen, niet smaken. Hij noemde die reactie 'smerig'.

Trump vindt het ongepast dat Frederiksen de aankoop een absurd idee noemde. 'Dat is geen elegante manier om iets te zeggen', aldus de president aan journalisten in het Witte Huis. 'Ze konden neen hebben gezegd, of 'we doen dat liever niet' of 'we praten er liever niet over'.

Trump eist respect voor de Verenigde Staten. 'Je spreekt zo niet over de Verenigde Staten, niet onder mijn bestuur', aldus de president. Het Amerikaanse staatshoofd zou op 2 september eigenlijk een staatsbezoek aan Denemarken brengen op uitnodiging van koningin Margrethe II. Trump heeft zijn bezoek aan Denemarken van volgende maand afgezegd omdat de Deense premier Mette Frederiksen heeft gezegd dat Groenland niet te koop is. Normaal zou voormalig president Barack Obama op dezelfde dag een toespraak houden in Denemarken. Denemarken en de Verenigde Staten zijn NAVO-bondgenoten en, hoewel de VS nooit een duidelijke agenda op tafel legden, werd verwacht dat onder andere over het noordpoolgebied zou worden gesproken.

In een tweet hekelde Trump woensdagavond dat Kopenhagen ongeveer 1,35 procent van zijn bbp aan de NAVO spendeert. 'Zij zijn een welvarend land en moeten aan 2 procent zitten', aldus de president. 'Slechts acht van de 28 NAVO-landen komen aan die 2 procent, niettegenstaande de VS Europa ongelooflijke militaire bescherming bieden.'

Denemarken nam deel aan de NAVO-missie in Afghanistan na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten en verloor per hoofd van de nationale bevolking het tweede meeste soldaten van alle NAVO-landen.