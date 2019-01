Trump hekelt 'schandelijke' uitspraken van Democrate over hem

'Ik denk dat ze zichzelf en haar familie ten schande heeft gemaakt', aldus de president over Tlaib, de dochter van Palestijnse immigranten. Het parlementslid, een van de eerste moslima's die verkozen is in het Congres, had haar aanhangers in Michigan toegesproken. 'We zullen de klootzak afzetten', zei ze.

De pasverkozen speaker van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zei dat zijzelf dergelijke taal niet zou gebruiken. Volgens haar gaat het om een 'generatieverschil'. 'Ik vestig geen taalnorm voor mijn collega's, maar ik denk niet dat het erger is dan wat de president al heeft gezegd', aldus Pelosi in een interview met MSNBC.

Tlaib had ook al eerder opgeroepen tot de impeachment van Trump in een meer voorzichtig verwoord stuk dat is gepubliceerd in de Detroit Free Press. Daarin noemt ze de president een 'directe en ernstige bedreiging voor ons land'.