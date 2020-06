John Bolton, de gewezen Nationaal Veiligheidsadviseur van het Witte Huis, beschuldigt in zijn boek Donald Trump ervan verschillende malen misbruik te hebben gemaakt van zijn ambt.

De Amerikaanse president Donald Trump zou volgens zijn ex-adviseur John Bolton ook aan zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping hulp gevraagd hebben voor de komende presidentsverkiezingen, zo schrijven de krant New York Times en Washington Post woensdag.

Trump zou tegen de Chinese leider Xi Jinping hebben gezegd dat het hem politiek zou helpen als China meer landbouwproducten koopt van Amerikaanse boeren. Het gesprek tussen Xi en Trump zou hebben plaatsgevonden op een G20-top in 2019.

De Chinese leider deed daar zijn beklag over de critici van zijn land in de Verenigde Staten. Trump nam volgens Bolton meteen aan dat Xi doelde op de Democraten en zou goedkeurend hebben beaamd dat die inderdaad erg vijandig zijn. Trump zou daarna van onderwerp zijn veranderd en begon over de aankomende presidentsverkiezingen. Hij zou hebben gezinspeeld op het feit dat China economisch in staat is om daar invloed op uit te oefenen en Xi ook om hulp hebben gevraagd.

'Impeachment gerechtvaardigd'

Bolton schrijft in het boek, dat nog niet gepubliceerd is, ook dat de impeachment-procedure tegen de president gerechtvaardigd was. Maar in plaats van enkel te kijken naar de druk die Trump op Oekraïne had uitgeoefend, had er een ruimer onderzoek moeten komen naar verschillende momenten waarin de president om politieke redenen tussenkwam in gerechtelijke zaken.

Trump heeft meer dan eens bereidheid getoond om gerechtelijke onderzoeken naar bevriende "dictators" te verhinderen, zo klinkt het. Bolton verwijst daarbij niet enkel naar China, maar ook naar Turkije.

Daarnaast verwijt hij Trump ook een groot gebrek aan kennis op het vlak van buitenlands beleid. Zo zou hij ooit gevraagd hebben of Finland tot Rusland behoorde.

Het is nog onduidelijk of Bolton zijn boek The Room Where It Happened: A White House Memoir kan laten publiceren. Het ministerie van Justitie is naar de rechter gestapt om dat te voorkomen. Het departement zegt dat er geheime informatie in het boek staat, maar de advocaat van de voormalige nationale veiligheidsadviseur spreekt dat tegen.

