Als president heeft Donald Trump 30.573 keer gelogen of de werkelijkheid verdraaid. Bijna de helft van die verdraaiingen en leugens kwam in zijn laatste jaar., met oktober 2020 als topmaand.

Dat concludeert de krant Washington Post, die eerst voorlopig en dan steeds serieuzer de uitspraken van de president aan een factcheck onderwierp.

In zijn eerste toespraak na zijn beëdiging als president overdreef Trump het 'bloedbad' dat hij van zijn voorgangers erfde. Die woorden waren nauwelijks koud of hij overdreef de opkomst voor zijn eedaflegging als de grootste ooit. Hij beweerde dat het niet geregend had tijdens die eedaflegging terwijl iedereen regendruppels had gevoeld. Hij zei, aldus de krant, ten onrechte dat hij meer dan wie ook op de cover van Time Magazine had gestaan. En dat was, aldus de Post, maar het begin. Van het onbelangrijke tot het essentiële bleven de onwaarheden stromen. Dat het coronavirus als bij mirakel zou verdwijnen, dat zijn voorgangers geen ventilatoren hadden achtergelaten etc. etc.

Dat was geen vrijblijvende oefening. De krant laat historicus van het presidentschap Michael Beschloss aan het woord: 'Als gevolg van Trumps voortdurende leugens via de presidentiële megafoon zijn meer Amerikanen sceptisch over echte feiten dan ooit tevoren'.

'De beste economie ooit'

De Post berekende de gemiddelden: in zijn eerste jaar uitte Trump gemiddeld zes leugens of verdraaiingen per dag. In het tweede jaar was dat 16, in het derde 22 en in het laatste jaar 39. Anders geteld: na 27 maanden zat hij aan 10.000 leugens, 14 maanden later bereikte hij 20.000 leugens, en de volgende 10.000 leugens/verdraaiingen kostten hem minder dan 5 maanden.

Oktober 2020 was qua Trumpleugens een bijzonder vruchtbare maand, ook al was hij zes dagen buiten strijd met zijn eigen covid-besmetting. Die maanden maakte hij 4000 valse of misleidende beweringen, of 150 per actieve dag, een getal dat aangezwengeld werd door het feit dat hij op campagne was en meerdere toespraken per dag hield, waarbij hij in herhaling verviel.

Het slot was niet veel beter. Tussen de verkiezingsdag en en zijn laatste dag, aldus de Post, deed hij 800 valse of misleidende beweringen over kiesfraude.

De Washington Post geeft geïnteresseerden een overzicht van alle 30.573 leugens of verdraaiingen.

Daaruit leren we onder meer zijn populairste leugen verdraaiing: dat hij (of meervoud wij) de grootste economie in de geschiedenis van de wereld heeft (hebben) gebouwd. In zijn laatste maanden voegde hij soms tot: tot de pandemie. De bewering over de beste economie ooit heeft hij in allerlei vormen 493 keer gedaan, terwijl, aldus de krant, volgens de meeste criteria presidenten Eisenhower, Johnson en Clinton het economisch gezien veel beter hebben gedaan dan Trump.

