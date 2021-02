De voormalige Amerikaanse president Donald Trump roept in een vlammende mededeling zijn partijgenoten op om Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat, de wacht aan te zeggen.

McConnell (78) stemde zaterdag tijdens het impeachmentproces nog tegen een veroordeling van Trump, maar noemde de oud-president achteraf wel 'feitelijk en moreel verantwoordelijk' voor de bestorming van het Capitool, begin dit jaar.

Tijdens Trumps presidentschap was McConnell een belangrijke bondgenoot van de miljardair, maar in de laatste weken begon hij afstand te nemen. Dat komt hem nu op een reprimande te staan. 'Mitch is een saaie, norse middelmatige politicius die nooit lacht', zegt Trump. 'Als de Republikeinen in de Senaat bij hem blijven, dan zullen ze niet meer winnen.'

'De Republikeinse partij zal nooit meer gerespecteerd of sterk zijn met politieke "leiders" zoals McConnell aan de knoppen', is de eerste zin van Trumps statement. In de twee pagina's tellende verklaring wrijft Trump McConnell ook het verlies bij de Senaatsverkiezingen in Georgia aan. Volgens Trump is dat verlies het gevolg van de kwaadheid van de Republikeinen, 'op hun onbekwame gouverneur Brian Kemp, staatssecretaris Brad Raffensperger en de Republikeinse partij'.

Meerderheid kwijt

De beschuldigingen inzake Georgia zijn wederzijds. McConnell vindt dat Trump door met de plaatselijke top-Republikeinen in de clinch te gaan de meer gematigde kiezers heeft weggejaagd. Sinds die verkiezingen van 5 januari zijn de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat kwijt, en is McConnell niet langer meerderheidsleider.

De dag na die voor Republikeinen zo rampzalige verkiezing, bestormden Trump-aanhangers het Capitool in Washington.

McConnell speelde een vreemde rol in het impeachmentproces dat op die bestorming volgde. Enerzijds weigerde hij (toen nog als meerderheidsleider) de Senaat in een speciale zitting bijeen te roepen zodat het proces kon plaatsvinden terwijl Trump nog president was, en vervolgens weigerde hij Trump te veroordelen omdat de impeachment-afzettingsprocedure in zijn lezing geen zin heeft voor een president die niet langer in functie is.

Maar een klein halfuurtje nadat de Senaat Trump niet had veroordeeld, lanceerde McConnell een vernietigende boodschap. Hij noemde Trump 'feitelijk en moreel verantwoordelijk' voor de bestorming. 'De relschoppers handelden zo omdat de machtigste man van de planeet hen met leugens gevoed heeft, door te weigeren zijn verlies bij de presidentsverkiezingen te erkennen', zei McConnell zaterdag. Hij voegde eraan toe dat Trump nu, als een gewone burger, nog vervolgd kan worden door het gerecht. 'Hij is nog aan niets ontsnapt.'

Hoewel Trump al bijna een maand geleden het Witte Huis heeft verlaten, blijft zijn invloed op de Republikeinse partij onverminderd groot. Slechts zeven van de vijftig Republikeinse senatoren stemden zaterdag voor een veroordeling in het impeachmentproces. Trump zegt ook met zoveel woorden in de mededeling dat hij 'waar nodig' in voorverkiezingen in 2022 kandidaten zal ondersteunen die zijn agenda belichamen, tegen anderen (Republikeinen) die dat niet doen.

