Huidig Amerikaans president Donald Trump heeft kritiek geuit op de beslissing van de Republikeinse leider in de Senaat om de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden te erkennen. Trump heeft op Twitter een bericht aan het adres van Mitch McConnell geplaatst waarin hij zegt dat het te vroeg is om op te geven. De Republikeinse partij moet volgens Trump eindelijk leren te strijden. 'De mensen zijn woedend', voegde hij eraan toe.

McConnell is een invloedrijke politicus en een van de trouwste bondgenoten van de Republikeinse president Donald Trump in het Congres. De Republikeinse leider in de Senaat had net als veel partijgenoten tot nu toe geweigerd het verlies van partijgenoot Donald Trump toe te geven. Maar nu het Kiescollege Bidens zege officieel heeft vastgesteld, is de senator alsnog over de brug gekomen. 'Het Kiescollege heeft gesproken en ik wil aankomend president Joe Biden gelukwensen', zei McConnell in de Senaat.

In een tweet benadrukte Trump dat ongeveer 75 miljoen mensen in november voor hem hebben gestemd, een record voor een zittend president. Biden heeft weliswaar meer dan 81 miljoen stemmen achter zijn naam gekregen. McConnell trok de rechtmatigheid van het verkiezingsresultaat niet in twijfel in zijn verklaring. Trump daarentegen blijft vasthouden aan zijn onbewezen claim dat er massale onregelmatigheden waren bij de verkiezingen.

Op 6 januari wordt het definitieve resultaat van de verkiezingen in het Congres in Washington verkondigd. Biden legt op 20 januari de eed af. Dan eindigt het mandaat van Trump automatisch, volgens de grondwet. Ook indien hij tegen dan zijn nederlaag niet zou hebben erkend.

