Trump haalt op de VN-Veiligheidsraad opnieuw fors uit naar Iran

Iran mag nooit een atoombom bezitten volgens de president van de Verenigde Staten. Hij drong er bij alle leden van de VN-Veiligheidsraad op aan zich bij de VS aan te sluiten om dit doel te ondersteunen.

De VS hebben momenteel het maandelijkse roterende voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad in handen en had het onderwerp non-proliferatie van massavernietigingswapens op de agenda gezet. Oorspronkelijk zou de zitting enkel over Iran gaan, maar onder druk van een aantal leden van de VN-Veiligheidsraad werd de agenda thematisch uitgebreid.

De Iraanse president Hassan Rouhani reageerde door te stellen dat de VS uiteindelijk wel zullen terugkrabbelen en opnieuw in het akkoord zullen stappen. 'De gesprekken deze week bij de VN hebben duidelijk het isolement van de VS aangetoond', luidde het.