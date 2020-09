Zichtbaar woedend over de steun van de weduwe van John McCain voor Joe Biden, heeft Donald Trump fel uitgehaald naar de Republikeinse senator die in 2018 overleed.

In een spottende en agressieve tweet viel de Amerikaanse president andermaal uit naar een van de weinigen in zijn kamp die hem openlijk bekritiseerden.

'Ik zette Cindy McCain op verzoek van haar man in een commissie, maar verder ken ik haar amper', schreef de Republikeinse president, die op 3 november voor een tweede mandaat gaat. 'Joe Biden was de schoothond van John McCain', voegde hij eraan toe, waarbij hij de 'slechte beslissingen en eindeloze oorlogen' van de senator hekelde. 'Was nooit een fan van John. Cindy mag Suffe Joe hebben!'

De steun die Cindy McCain dinsdag voor Joe Biden uitsprak, is een tegenslag voor Donald Trump, die zegt dat hij de hele Republikeinse familie achter zich heeft. 'Wij zijn Republikeinen, zeker, maar voor alles Amerikanen. Er is in deze campagne slechts één kandidaat die onze waarden verdedigt als natie, en dat is Joe Biden', zei de weduwe van de senator.

