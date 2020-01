De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorig jaar 143 miljoen dollar opgehaald om zijn herverkiezing te bekostigen. Zijn team maakte donderdag bekend dat hij in het laatste kwartaal 46 miljoen dollar verzamelde, zijn beste kwartaal van het jaar. Trumps Democratische tegenkandidaten volgen op (verre) afstand. In november trekken de Amerikanen opnieuw naar de stembus voor de presidentsverkiezingen.

Ook Bernie Sanders, een van de grootste favorieten bij de Democraten, haalde in het laatste kwartaal een recordbedrag op: 34,5 miljoen dollar. Sinds hij in februari zijn kandidatuur aankondigde, gaat het om 96 miljoen. In de drie laatste maanden van 2015 zamelde Hillary Clinton slechts enkele miljoenen meer in, maar bij Sanders wordt benadrukt dat zijn donaties komen van 1,8 miljoen mensen, voor een gemiddeld bedrag van 18,53 dollar. 'Bernie Sanders sluit 2019 af met het grootste aantal donaties van elke kandidaat op dit punt in de presidentscampagne.'

Er zijn in totaal nog 14 Democratische presidentskandidaten. Sanders is de nummer 2 in de peilingen, na oud-vicepresident Joe Biden. Die laatste heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel hij eind 2019 inzamelde. Een andere Democratische kandidaat, de jonge Pete Buttigieg, haalde in het vierde kwartaal 25 miljoen op, en over heel 2019 76 miljoen dollar. Voor een kandidaat die een jaar geleden nog amper bekend was en die openlijk homoseksueel is, is dat een groot bedrag.

In Iowa, de staat waar op 3 februari de eerste Democratische voorverkiezing plaatsvindt, leidt Buttigieg in de peilingen. Trump zamelde het recordbedrag in tegen de achtergrond van een afzettingsprocedure die veel media-aandacht opeiste. Trumps team aarzelt dan ook niet dat te beklemtonen in een persbericht. 'De Democraten en de media zijn bevangen door hysterie rond het gezeur over de afzetting, terwijl de campagne van de president enkel groeide en sterker werd', aldus campagnedicrecteur Brad Parscale.