Donald Trump heeft zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski wel degelijk gevraagd een onderzoek te starten tegen Hunter Biden, de zoon van voormalig vicepresident Joe Biden. Dat blijkt uit de transcriptie van het telefoongesprek tussen de twee die het Witte Huis woensdag heeft vrijgegeven.

Lees de tekst hier.

De Democraten lanceerden dinsdag de eerste etappe van een impeachment-procedure tegen Trump. Concrete aanleiding daarvoor was het telefoongesprek dat Trump op 25 juli had met Zelenski. Als Trump Biden vermeldt in het telefoongesprek, gaat het om vroegere zaken van diens zoon in Oekraïne. Biden zou Hunter als vicepresident beschermd hebben tegen een corruptieonderzoek, door ervoor te zorgen dat een openbaar aanklager de laan werd uitgestuurd. 'Er wordt veel gepraat over de zoon van Biden, dat Biden de gerechtelijke vervolging stopte. Veel mensen willen daar het fijne van weten, dus om het even wat je kan doen met de minister van Justitie zou prachtig zijn', luidt het in de transciptie van vijf pagina's, waarbij verwezen wordt naar Amerikaans minister van Justitie William Barr.

Trump biedt Zelenski dus ook Amerikaanse hulp aan. Volgens de Democraten heeft Trump zich op die manier schuldig gemaakt aan inbreuken op de grondwet. De president zou geprobeerd hebben om met behulp van een buitenlandse regering de Amerikaanse verkiezingsrace te beïnvloeden, luidt het. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump.

Trump wil met de vrijgave van de transcriptie de beschuldigingen van de Democraten ontkrachten. Hij zegt dat hij niks verkeerd gedaan heeft en sprak dinsdag over een 'gore heksenjacht' van de Democraten.

Nancy Pelosi

'Er is geen enkele president in de geschiedenis van ons land die zo slecht behandeld is als ik. De Democraten zitten vol haat en angst', begon Trump aan zijn dag eerder op Twitter. De VS-president is momenteel in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 'Dit mag geen andere president overkomen. Een heksenjacht', luidde het.

There has been no President in the history of our Country who has been treated so badly as I have. The Democrats are frozen with hatred and fear. They get nothing done. This should never be allowed to happen to another President. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019

Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigde, wees dinsdag herhaaldelijk op pogingen van het Witte Huis om een onderzoek naar contacten tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te dwarsbomen. Een klokkenluider diende een klacht in over een telefoongesprek tussen Trump en Zelensky, maar het Witte Huis wil die klacht niet delen met het Congres. 'Dat is in strijd met de wet', aldus Pelosi.

Trump heeft zich volgens Pelosi schuldig gemaakt aan 'verraad aan zijn ambtseed, verraad aan onze nationale veiligheid en verraad aan de integriteit van onze verkiezingen'.

De Democraten starten daarom een officieel onderzoek naar impeachment. Hoe zo'n onderzoek er exact uit zal zien is onduidelijk, maar het Huis van Afgevaardigden zal in ieder geval proberen om meer informatie te verzamelen over mogelijke wetsovertredingen door Trump. Vervolgens kan een stemming worden gehouden om afzetting van de presiden aan te bevelen.

Als dat gebeurt, moet in de Senaat een proces worden gehouden over de kwestie. Uiteindelijk krijgen de senatoren - waarvan momenteel de meerderheid Republikeins is - het laatste woord over de afzetting van Trump.

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Trump reageerde dinsdag snel op Twitter. 'Ze hebben het transcript van het telefoongesprek niet eens gezien', schrijft hij. 'Een totale heksenjacht.' Hij twitterde ook een campagnevideo waarin wordt gesteld dat 'de enige focus' van de Democraten is om de president uit zijn ambt te verwijderen.

Pelosi riep de regering-Trump op om de klacht van de klokkenluider alsnog openbaar te maken. Donderdag worden in het Amerikaanse Congres hoorzittingen gehouden over de kwestie, en komt de nog altijd onbekende klokkenluider zelf mogelijk ook aan het woord.

De machtige Democrate gold lang als tegenstander van impeachment. Samen met veel gematigde Democraten vond ze een afzettingsproces te politiek riskant, ook na publicatie van het rapport van speciaal onderzoeker Robert Mueller naar contacten met Rusland en belemmering van de rechtsorde door de regering-Trump. Recente berichten over het telefoontje met Zelensky hebben gezorgd voor een grote verschuiving bij de Democraten.

Hunter Biden zetelde een tijdlang in het bestuur van Burisma, een Oekraïens gasbedrijf. Zijn vader Joe Biden had in 2016 geijverd voor het ontslag van de Oekraïense aanklager die toen een onderzoek voerde naar dat gasbedrijf. Volgens de regering-Obama was de aanklager zelf corrupt.