Trump geeft geschiedenisles: ‘Amerikaanse burgeroorlog had vermeden kunnen worden’

Tijdens een verkiezingstoespraak gaf Donald Trump zijn visie op de Amerikaanse burgeroorlog. Hij kwam tot de conclusie dat die oorlog vermeden had kunnen worden door onderhandelingen. Niet alleen historici schoten in een kramp.

Donald Trump is in zijn meetings een renaissanceman. Geen onderwerp blijft onbesproken of gaat zijn expertise te boven. Zo ook slavernij en de Amerikaanse burgeroorlog. De aanleiding was het feit dat zijn belangrijkste tegenstander in de primary’s, Nikki Haley, had geblunderd bij een vraag naar de oorzaak van de burgeroorlog. Na een woordenbrij – ‘drie paragrafen bullshit’, luidde de samenvatting van Trump – slaagde ze er niet in het woord slavernij uit te spreken. Later preciseerde ze dat die oorlog ‘uiteraard’ over slavernij ging.

Trump had het afgelopen weekend tijdens meetings in Iowa geen probleem met de vraag. Natuurlijk ging de burgeroorlog over slavernij.

Maar vervolgens liet hij zijn gedachten dobberen. Die oorlog was ‘zo gruwelijk, maar zo fascinerend’. Zoveel mensen lieten het leven (ruim 600.000 tussen 1861 en 1865, maar dat aantal en die jaartallen gaf de gewezen president zijn toehoorders niet mee). Hij ging verder: ‘Zie je, er was iets wat volgens mij onderhandeld kon worden. Ik denk dat je dat had kunnen onderhandelen.’ In dat geval zouden al die mensen niet gesneuveld zijn. Maar de toenmalige president Abraham Lincoln, suggereerde hij, had niet of niet voldoende onderhandeld met de zuidelijke staten die zich afscheurden om slavernij te kunnen behouden. ‘Er werden zoveel fouten gemaakt.’

Er zat aan zo’n onderhandeling om een compromis te bereiken ook een andere kant, liet hij weten: ‘Als hij onderhandeld had, zou je waarschijnlijk zelfs niet weten wie Abraham Lincoln was. Hij zou president geweest zijn, maar hij zou niet dé Abraham Lincoln geweest zijn.’

‘Zou hij over slavernij een compromis onderhandeld hebben?’

David Blight, prof. geschiedenis aan de universiteit van Yale, omschreef de uitspraken van Trump als ‘onzin uit de lagere school’ en ‘historisch onwetend’: ‘De burgeroorlog is de belangrijkste gebeurtenis van dit land, en de gebeurtenis die het meest verdeelt. De oorlog is van episch belang, en zijn (Trumps, red.) commentaar verkleint hem tot een politiek speeltje.’

Liz Cheney, Trumps grootste tegenstander binnen de Republikeinse Partij, vroeg zich op X af voor welk deel van de burgeroorlog Trump een compromis onderhandeld zou hebben: ‘Het slavernijgedeelte? Het secessiegedeelte?’

Voor de online-nieuwssite Politico beschrijft historicus Joshua Zeitz dat er in 1860 en 1861 wel degelijk pogingen tot een compromis zijn geweest. Maar die pogingen hielden het voortbestaan van slavernij in, wat Lincoln, die de zuidelijke onderhandelaars niet vertrouwde, onverteerbaar vond.

Wat zou zo’n Donald Trump-achtig compromis betekend hebben? Zeitz: ‘Slavernij zou hebben voortbestaan tot in de twintigste eeuw en zou beëindigd zijn – misschien – tijdens een gewelddadige revolutie of onder internationale druk.’