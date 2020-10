De Amerikaanse president Donald Trump wordt vrijdagavond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Witte Huis gebeurt dat 'uit extreme voorzorg' en blijft de president 'enkele dagen' vanuit het ziekenhuis doorwerken.

Trump vertrekt vrijdagavond per helikopter naar het militaire ziekenhuis Walter Reed, nabij hoofdstad Washington DC. Het Witte Huis spreekt niet van een ziekenhuisopname, maar zegt dat Trump gebruik zal maken van de 'presidentiële kantoren' in het ziekenhuis.

Het is niet bekend of Trump in het ziekenhuis verder zal worden onderzocht of behandeld. De woordvoerster van de president spreekt nog altijd van 'milde symptomen' bij de president, die donderdag positief testte op het coronavirus.

Volgens Amerikaanse media is Trump niet van plan om zijn presidentiële bevoegdheid over te dragen aan vicepresident Mike Pence. In het verleden hebben Amerikaanse presidenten dat soms tijdelijk gedaan, als ze bijvoorbeeld geopereerd moesten worden.

Trump krijgt experimenteel medicijn

Eerder op vrijdag kreeg de president na zijn positieve coronatest een experimentele cocktail van antilichamen toegediend. Sean Conley, de arts van de president, maakte vrijdag bekend dat Trump is behandeld met een experimenteel medicijn van het farmaceutische bedrijf Regeneron, dat momenteel klinische proeven uitvoert. Eerder deze week presenteerde het bedrijf voorlopige resultaten waaruit bleek dat de injectie van synthetische antistoffen zorgt voor verminderde virusactiviteit en mildere symptomen bij coronapatiënten die nog niet in het ziekenhuis lagen. De Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA heeft het middel nog niet goedgekeurd voor algemeen gebruik.

Volgens Conley is de president 'vermoeid, maar in goede doen'. Verschillende Amerikaanse media meldden op basis van bronnen in het Witte Huis dat Trump milde symptomen vertoont, waaronder een 'lichte koorts'. Dat bevestigde Conley niet.

Vrijdag stond er slechts één activiteit op de openbare agenda van Trump: een telefoongesprek met gouverneurs. Uiteindelijk was het echter vicepresident Mike Pence die daaraan deelnam, zonder uit te leggen waarom hij Trump verving. Sinds donderdagnacht, toen hij zijn positieve test bekendmaakte, heeft Trump ook niet meer getwitterd.

Trump onmoette donderdag nog sponsors

Donderdag is Trump nog naar een ontmoeting met sponsors gevlogen, hoewel het Witte Huis al wist van de positieve coronatest van een naaste raadgever.

'Er werd bevonden dat het veilig was voor de president om daarheen te reizen', aldus woordvoerster Kayleigh McEnany vrijdag aan journalisten. Ze zei weliswaar niet of is overwogen of Trump zelf geen gevaar voor de deelnemers aan de ontmoeting vormde, gezien zijn positieve coronatest in de nacht van donderdag op vrijdag.

Het Witte Huis leerde over de positieve test van raadgever Hope Hicks, toen de helikopter van Trump op weg was naar Joint Base Andrews. Daar stapte Trump in het presidentiële vliegtuig. De ontmoeting met sponsors vond plaats in de golfclub van Trump in Bedminster, in de staat New Jersey.

De ontmoeting gebeurde achter gesloten deuren. 'Het was een evenement in open lucht', aldus McEnany. Politico berichtte echter, op gezag van een deelnemer, dat er ook een ontmoeting in kleinere kring plaatsvond met sponsors die heel veel geld hebben beloofd. Bij het deel van de ontmoeting in open lucht zou Trump afstand hebben gehouden van de deelnemers, klonk het.

Het Witte Huis nam nog geen beslissing over de twee volgende debatten met de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Die staan gepland op 15 en 22 oktober. Vicepresident Mike Pence, die een negatieve coronatest had afgelegd, moet zichzelf niet isoleren. Hij mag zijn activiteiten voortzetten, zei de dokter van het Witte Huis. Hij wordt immers niet beschouwd als een dicht contact met een van de mensen die positief hebben getest op het coronavirus, Trump inbegrepen. Pence debatteert volgende week met Kamala Harris, de running mate van Biden.

Voor de president zelf, die volgens een mededeling van het Witte Huis 'milde symptomen' heeft, wordt gedacht aan virtuele campagne-optredens.

