Morrison, die sinds augustus de conservatieve regering leidt, verzekerde verrassend zijn positie. Exitpolls en opiniepeilingen voorspelden dat het centrumlinkse Labor als winnaar uit de bus zou komen.

Donald Trump heeft de Australische premier Scott Morrison gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. Dat deed hij zaterdag via Twitter.

Congratulations to new Australian Prime Minister Scott Morrison. There are no greater friends than the United States and Australia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2018

'Ik ben dankbaar dat ik in het beste land ter wereld kan wonen', verklaarde de 51-jarige Morrison, die evangelisch christen is, zelf zondag in Sydney.

Morrison nam de macht over nadat Malcolm Turnbull was opgestapt omdat zijn eigen Liberale Partij geen vertrouwen meer in hem had. Ook Turnbull feliciteerde zijn opvolger voor zijn 'bijzondere persoonlijke overwinning'.

Uit de laatste cijfers van de Australische kiescommissie, met 75 procent van de stemmen geteld, zal de coalitie van Morrison 74 zetels binnenhalen. Dat zijn er twee te weinig om een meerderheid te halen in het Huis van Afgevaardigden. Labor zou blijven steken op 66 zetels.

Over vijf zetels is er nog onduidelijkheid, terwijl vijf andere gaan naar onafhankelijke kandidaten of kleinere partijen. Morrison zal een van hen moeten overtuigen om een minderheidsregering te vormen.

Oppositieleider Bill Shorten nam ontslag als leider van Labor nadat hij eerder zijn nederlaag had toegegeven.