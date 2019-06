De Amerikaanse president Donald Trump kan EU-commissaris voor mededinging Margrethe Vestager niet uitstaan. In een interview met tv-zender Fox liet Trump zich ontvallen dat hij denkt dat zij, ook al noemde hij haar niet bij naam, een hekel heeft aan de VS, omdat ze continu Amerikaanse bedrijven aanklaagt.

Volgens Trump is er 'een vrouw in de EU' die het onmogelijk maakt om zaken te doen in twee richtingen. Vestager voert in de ogen van de Amerikaan een kruistocht tegen techreuzen als Google en Facebook, die hun marktmacht zouden misbruiken.

Overigens moet Silicon Valley niet te enthousiast worden na het optreden van Trump. Hij zei ook dat de VS mogelijk achter Google en Facebook aan gaan. 'Misschien doen we dat ook wel', aldus de president.