Trump erkent soevereiniteit van Israël over Golanhoogte formeel

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag een verklaring ondertekend waarin hij de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogte formeel erkent. Hij deed dat in het bijzijn van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

'Dit was al lang in de maak, en had vele decennia geleden moeten gebeuren', zei Trump bij de ondertekening. Hij verklaarde ook dat de relatie tussen Israël en de VS nooit sterker is geweest. Netanyahu, die zijn bezoek aan de VS inkort door een opstoot van geweld in zijn land, sprak van een historische dag. Vorige week gaf Trump al aan dat het voor de Verenigde Staten tijd werd 'de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogten ten volle te erkennen, die een strategisch belang hebben voor de Israëlische staat en de regionale stabiliteit'.

Daarmee brak hij met de internationale consensus over de kwestie en met decennia van Amerikaanse diplomatie in het Midden-Oosten. Israël had in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, het grootste deel van de Golanhoogten veroverd ten koste van Syrië. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar die annexatie wordt internationaal niet erkend. Volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat door Israël wordt bezet.