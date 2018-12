Trump en Poetin hadden korte ontmoeting tijdens G20

'Zoals gebruikelijk bij multilaterale bijeenkomsten hebben president Trump en de first lady een reeks informele gesprekken met staatsleiders gehad tijdens het diner, onder wie president Poetin', aldus woordvoerster Sarah Sanders.

Trump had de op vrijdag geplande top met Poetin afgezegd wegens het incident van afgelopen weekend waarbij drie Oekraïense marineschepen door Rusland werden tegengehouden in de Krim en de 24 bemanningsleden werden opgepakt.

Russisch president Vladimir Poetin gaf na afloop van de G20-top tijdens een persconferentie te kennen dat 'een echte ontmoeting met Donald Trump echt noodzakelijk' is. 'Het is spijtig dat we geen echte ontmoeting hebben kunnen houden', luidde het. 'Ik hoop dat we samen kunnen komen als de Amerikanen er klaar voor zijn.'