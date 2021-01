De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vicepresident Mike Pence hebben elkaar maandagavond ontmoet in het Witte Huis. Dat meldt een hoge Amerikaanse functionaris.

Het ging om de eerste ontmoeting tussen beiden sinds de bestorming van het Capitool vorige woensdag. Trump en Pence hadden 'een goed gesprek', aldus de functionaris. Volgens CNN bespraken ze de komende werkweek en keken ze terug op hun werk gedurende de voorbije vier jaar van hun beleid.

Pence gold lang als de trouwste bondgenoot van president Trump. Sinds de bestorming van het Capitool door aanhangers van Trump, zit er ruis op de lijn tussen en kwam er kritiek van Pence op Trump en omgekeerd. Maar volgens de hoge functionaris zou de vicepresident niet van plan zijn om het 25ste amendement van de grondwet in te roepen om Trump af te zetten.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden hadden maandag Pence 24 uur de tijd gegeven om via dat 25ste amendement Trump af te zetten. Zoniet starten ze een parlementaire afzettingsprocedure (impeachment) in gang.

Het ging om de eerste ontmoeting tussen beiden sinds de bestorming van het Capitool vorige woensdag. Trump en Pence hadden 'een goed gesprek', aldus de functionaris. Volgens CNN bespraken ze de komende werkweek en keken ze terug op hun werk gedurende de voorbije vier jaar van hun beleid. Pence gold lang als de trouwste bondgenoot van president Trump. Sinds de bestorming van het Capitool door aanhangers van Trump, zit er ruis op de lijn tussen en kwam er kritiek van Pence op Trump en omgekeerd. Maar volgens de hoge functionaris zou de vicepresident niet van plan zijn om het 25ste amendement van de grondwet in te roepen om Trump af te zetten.De Democraten in het Huis van Afgevaardigden hadden maandag Pence 24 uur de tijd gegeven om via dat 25ste amendement Trump af te zetten. Zoniet starten ze een parlementaire afzettingsprocedure (impeachment) in gang.