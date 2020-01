De Verenigde Staten zullen Frankrijk voorlopig niet bestoken met importheffingen als reactie op een Franse belasting op aanbieders van digitale diensten. De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump hebben een 'staakt-het-vuren' bereikt dat tot eind dit jaar geldt, meldt persbureau Bloomberg op basis van diplomatieke bronnen in Frankrijk.

Volgens Macron zijn er goede discussies met Trump geweest over het onderwerp. 'We zullen samenwerken om goede afspraken te maken en een escalatie te voorkomen', twitterde het Franse staatshoofd zonder verdere details. De Verenigde Staten dreigden al geruime tijd met importheffingen op Franse producten. Frankrijk kwam met een maatregel waardoor bedrijven die in dat land digitale diensten verlenen, zoals bijvoorbeeld Netflix, Apple en Spotify, ook belasting betalen in Frankrijk. Dergelijke diensten worden vooral door Amerikaanse bedrijven aangeboden.

