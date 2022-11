Trump en ‘election deniers’ blijven sterk aanwezig tijdens campagne

Hoewel Donald Trump al twee jaar geen president meer is, blijft hij erg aanwezig tijdens de campagne voor de Midterms. Heel wat Republikeinse kandidaten kregen de steun van de ex-president en gingen mee met zijn discours dat de verkiezingen in 2020 van hem gestolen werden, terwijl de Democraten Trump en de bestorming van het Capitool gebruiken om kiezers in hun kamp te krijgen.

De Republikeinen die openlijk de beweringen van Trump steunen over fraude bij de verkiezingen, hebben vooral in de voorverkiezingen grote successen geboekt. Een overgrote meerderheid van de Republikeinse kandidaten die gesteund werden door Trump hebben ook de nominatie binnengehaald, zegt professor internationale politiek en Amerikakenner Bart Kerremans (KU Leuven). “We zien ook dat de kans op succes van die election deniers bij de eigenlijke verkiezing vrij groot is, maar vooral in Republikeins heel veilige districten. We verwachten dan ook dat het succes van die election deniers in de Republikeinse fractie serieus zal toenemen en dat het gewicht van die groep veel groter zal worden.”

Kerrremans stelt zich wel de vraag hoe diep de overtuiging van de Republikeinen gaat als het over de verkiezingen van 2020 gaat. “Er is ook wel een stuk opportunisme bij, maar dat neemt niet weg dat Trump wel zwaar weegt op de partij, omdat hij een grote groep kiezers heeft die hem door dik en dun steunen”, zegt hij. Bovendien laten heel wat Republikeinen het thema van de vorige verkiezingen links liggen tijdens de campagne en focussen vooral op economische thema’s, migratie en criminaliteit. “Ze hopen dat ze door de steun van Trump wel zijn kiezers kunnen mobiliseren, zonder de andere kiezers af te schrikken die zich zorgen maken over de koopkracht. Dat is de evenwichtsoefening die de Republikeinen proberen uit te voeren”, aldus Kerremans.

De Democraten proberen de verkiezingen van 2020 en de bestorming van het Capitool dan weer in hun voordeel te gebruiken, door in te zetten op het recht op eerlijke verkiezingen en te benadrukken dat zij anders zijn dan Trump en de Republikeinen. Ex-president Barack Obama zei vorige week tijdens een campagnebijeenkomst nog dat de democratie op het spel staat deze Midterms en riep op om kwalitatieve mensen te verkiezen in plaats van “mensen die geprobeerd hebben onze democratie te ondermijnen”. En na de aanval op de echtgenoot van Nancy Pelosi vorige week, haalde Joe Biden zwaar uit naar de Republikeinen, die volgens hem met hun leugens een klimaat van geweld creëren in de VS.