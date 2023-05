Trump en DeSantis krijgen concurrentie van Chris Christie

De Republikein Chris Christie wil deelnemen aan de race om het Witte Huis. De voormalige gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey is van plan om volgende week zijn kandidatuur voor de Republikeinse nominatie aan te kondigen, zo melden Amerikaanse media woensdag.

De 60-jarige Christie gaat volgens mediaberichten op dinsdag 6 juni in Manchester, in de deelstaat New Hampshire, een officiële mededeling doen over zijn kandidatuur voor de campagne van 2024.

Christie werd een tijdlang beschouwd als een vertrouweling van Donald Trump. Maar na de presidentsverkiezingen van 2020, toen Trump zonder enige vorm van bewijs beweerde dat de verkiezingen ‘gestolen’ waren, heeft hij zich gedistantieerd van de voormalige Amerikaanse president. Sindsdien heeft hij Trump ook al meermaals openlijk bekritiseerd.

In 2016 had Christie ook al eens geprobeerd om de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen in de wacht te slepen. Maar na slechte resultaten in de voorverkiezingen trok hij zich al snel terug uit de race.

Christie zou al de zevende Republikeinse kandidaat zijn voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. In november 2022 had gewezen president Donald Trump al zijn kandidatuur aangekondigd. Daarnaast mengen onder meer Nikki Haley, voormalig ambassadeur bij de VN, en Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, zich in de strijd.

Voorlopig ligt Trump op kop in de interne peilingen van de Republikeinse partij. Een groot aantal deelnemers wordt beschouwd als een voordeel voor de gewezen president, omdat de stemmen van zijn tegenstanders dan verdeeld worden over de verschillende kandidaten.