Trump en Democraten bereiken geen doorbraak over shutdown

Nancy Pelosi, Speaker van het Huis van Afgevaardigden, kondigde na afloop op een persconferentie aan dat ze donderdag, als de nieuwe Congresleden worden ingezworen, een eigen wetsvoorstel voor de begroting zal indienen.

Maar volgens het Witte Huis is dat voorstel 'een losse flodder', want er zijn geen budgetten voorzien voor de bewaking van de grens, klinkt het. Trump eist dat er 5 miljard dollar wordt gestoken in de bouw van een grensmuur met Mexico. Omdat de Democraten het daar niet mee eens zijn, zitten een aantal Amerikaanse overheidsdiensten nu al twaalf dagen zonder geld en zijn ze daarom gesloten.

In het voorstel van de Democraten zou er gewerkt worden met tijdelijke budgetten, tot eind september voor de meeste overheidsdiensten en tot 8 februari voor het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Daardoor kunnen die overheidsdiensten weer opengaan en koopt men nog enkele weken tijd over de kwestie van de grensbewaking. De fractievoorzitter van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, riep Trump op om het voorstel te aanvaarden in plaats van met de shutdown de Amerikanen als gijzelaars te nemen.

Honderdduizenden federale ambtenaren zitten sinds kort voor kerstmis thuis zonder loon of moeten aan de slag zonder betaald te worden. Over de duur van deze shutdown zei Trump voor de meeting met de Democraten dat het snel kan gaan, maar het kan ook lang duren.

Door de tussentijdse parlementsverkiezingen van november wijzigen de krachtsverhoudingen in het Congres vanaf donderdag: de Democraten nemen de controle over in het Huis van Afgevaardigden, terwijl de Senaat komt juist nog steviger in handen van de Republikeinen komt.