Correspondent in de Verenigde Staten

De regering-Trump wil een einde maken aan het recht van Californië om eigen uitstootnormen voor auto's vast te stellen. Voor de Amerikaanse president zou de maatregel een dubbelslag betekenen: een versoepeling van de door hem zo gehate milieuregels, en een inperking van de macht van een Democratisch bolwerk.

Al sinds het begin van de twintigste eeuw kampen delen van Californië met ernstige luchtvervuiling. Vooral Los Angeles staat decennialang bekend om zijn smog, die dankzij de omringende bergen lang boven de stad kan blijven hangen. In 1903, toen er nog maar 100.000 mensen in de stad woonden, hing er zo'n ernstige smogwolk dat sommige inwoners dachten dat er sprake was van een zonsverduistering.

...