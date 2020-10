Trump en Biden kiezen voor uitstel verkiezingsdebat

Nadat de Amerikaanse president Donald Trump donderdag had geweigerd om op 15 oktober digitaal in plaats van live in debat te gaan met zijn Democratische uitdager Joe Biden, stellen beide kampen voor om het debat een week later alsnog te laten plaatsvinden. Het derde televisiedebat zou dan naar 29 oktober moeten verschuiven.

© belga