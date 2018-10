Trump dreigt Rusland en China af met uitbouw nucleair arsenaal

'Met mij kan je dit spel niet spelen', voegde president Trump er nog aan toe.

Trump herhaalde dat de VS zich wil terugtrekken uit een belangrijk nucleair verdrag met Rusland. Het INF-verdrag bant nucleaire en conventionele raketten op het vasteland met een reikwijdte van 500 tot 5.500 kilometer. Staatshoofden Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov ondertekenden het verdrag in 1987 in volle Koude Oorlog.

'Ik beëindig het akkoord, omdat het niet nageleefd wordt', zei Trump, verwijzend naar de Russen. 'Ze hebben zich niet aan de geest van het akkoord of aan het akkoord zelf gehouden.' China is dan weer geen partij in het akkoord, hoewel dat volgens Trump wel zo zou moeten zijn. 'Ze moeten erin.'

De president zei dat de VS hun kernwapenarsenaal zullen uitbouwen, 'tot ze bij hun verstand komen. Als ze dat doen, zullen we allemaal slim zijn en allemaal ermee stoppen. En niet alleen stoppen, we zullen afbouwen, wat ik graag zou doen.'

'Wij hebben veel meer geld dan eender wie. We zullen het uitbouwen', besloot Trump. De Verenigde Staten gaven in 2017 610 miljard dollar uit aan defensie, meer dan de volgende zeven landen, waaronder China en Rusland, in de wereldrangorde samen.