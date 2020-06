De Amerikaanse president Donald Trump bedreigt degenen die het standbeeld van gewezen president Andrew Jackson van z'n sokkel willen trekken met tien jaar gevangenis. Het standbeeld staat aan het Witte Huis en werd gisteren belaagd.

De manifestanten verzamelden zich in Lafayette park en gooiden touwen rond het 168 jaar oude bronzen standbeeld van Jackson, in een poging het omver te halen. 'Verschillende mensen opgepakt in D.C. voor het schandelijke vandaliseren, in Lafayette Park, van het prachtige standbeeld van Andrew Jackson', tweette Trump. '10 jaar in de cel onder de Veteran's Memorial Preservation Act. Pas op!" Die 'Veteran's Memorial Preservation Act' is een wet die de vernieling van standbeelden en monumenten op federale gronden verbiedt.

In heel het land halen manifestanten standbeelden en monumenten weg in het kader van protesten tegen rassenongelijkheid.

Andrew Jackson was de zevende Amerikaanse president en was president van 1828 tot 1836. Hij had banden met slavenhandel. Ook liet hij in groten getale indianenstammen deporteren, waarbij duizenden inheemse Amerikanen omkwamen. Trump is een fan van Andrew Jackson, die hij in het verleden eerde als de eerste 'populistische' president. Vijf dagen na zijn investituur plaatste Trump een portret van zijn verre voorganger in het Oval Office. Ook legde hij een krans neer op het graf van Jackson op zijn plantage in Tennessee, naar aanleiding van diens 250ste verjaardag.

