Trump dreigt grens te sluiten voor migrantenkaravaan

Trump beschuldigde Guatemala, Honduras en El Salvador ervan te weinig te doen om te vermijden dat de migranten Mexico zouden binnenkomen. Eerder bedreigde hij die landen al financiële steun af te nemen.

Donderdag kwam daar het dreigement van de sluiting van de grens bovenop. Hij wil het Amerikaanse leger hiervoor inzetten, klonk het.

Trump lijkt van de migrantenkwestie ook een verkiezingsthema te willen maken bij de tussentijdse parlementsverkiezingen begin november. 'Alle Democraten falen met hun zwakke wetgeving', zei hij.

Vrijdag brengt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, een bezoek aan Mexico. Dat land heeft intussen extra politiemensen opgesteld aan zijn zuidelijke grens met Guatemala. De groep migranten die vanuit Honduras te voet onderweg is, zou zo'n 1.500 tot 3.000 mensen tellen.

Eerst zei Mexico dat het deze mensen niet zal toelaten als ze niet over de nodige documenten beschikken. Maar politiechef Manelich Castilla gaf in een televisie-interview toe dat men de groep niet te hard wil aanpakken. Men wil vooral de openbare orde garanderen, klonk het. Mexico gaat ook de medewerking vragen van de VN-vluchtelingenorganisatie om een 'humanitaire oplossing' te vinden voor de groep migranten.

Bij de karavaan die onderweg is vanuit Honduras, bevinden zich ook vrouwen en kinderen. De meesten zouden op de vlucht zijn voor het bendegeweld in hun land. Er is ook weinig werk en veel corruptie in Honduras.