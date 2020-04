De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd de werking van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden op te schorten. Als hij dat dreigement uitvoert, zal het de eerste keer ooit in de Amerikaanse geschiedenis zijn dat een president die drastische beslissing neemt.

Trumps dreigement is ingegeven door frustratie over parlementsleden die het hem onmogelijk maken bepaalde sleutelposities in zijn regering en in de rechtbanken te bemannen.

Als het Congres officieel opgeschort is, dan kan de president bepaalde aanstellingen doen zonder de goedkeuring van parlementsleden die hij anders wel nodig heeft.

'Als het Huis niet instemt met deze opschorting dan zal ik mijn grondwettelijke autoriteit aanwenden om beide kamers op te schorten', zei hij tijdens een persbriefing in het Witte Huis over de coronacrisis.

Vanwege de coronacrisis is de werking van Senaat en Huis sterk ingeperkt. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat het Congres voor volgende maand nog een gewone bijeenkomst zal houden, al is een terugkeer voor dringende zaken, zoals een steunpakket, wel mogelijk.

Volgens de president zijn sommige aanstellingen die worden opgehouden relevant voor de bestrijding van de pandemie.

De Amerikaanse grondwet staat inderdaad toe dat de president het Congres opschort, maar enkel als de twee kamers zelf geen akkoord kunnen sluiten.

