Trump dreigt ermee dat militairen die Maduro trouw blijven 'alles zullen verliezen'

'De ogen van de hele wereld zijn vandaag op u gericht', zei de Amerikaanse president in een toespraak in Miami voor de Venezolaanse gemeenschap in Florida. Hij riep de Venezolaanse officieren, die loyaal blijven aan president Nicolas Maduro, op om humanitaire hulp in hun land toe te laten.

"U kan ervoor kiezen om het genereuze aanbod van amnestie van president Guaido te aanvaarden, en in vrede te leven onder uw naasten. (...) Zoniet kan u de tweede optie kiezen: ervoor kiezen om Maduro te steunen. In dat geval zal u geen plaats hebben om naartoe te vluchten, geen mogelijke uitweg. U zal alles verliezen", zei de Amerikaanse president.

Trump, toegejuicht door de Venezolaanse bannelingen, noemde de socialistische president Maduro, die hij van de macht wil verdrijven, een "Cubaanse marionet". In een vlammende toespraak tegen "het socialisme" zei Trump "dat de dagen van het communisme in Venezuela geteld zijn, maar ook die in Nicaragua en Cuba".