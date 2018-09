Trump: 'Dit is waarom ik Kavanaugh heb voorgedragen'

'Rechter Kavanaugh heeft Amerika precies getoond waarom ik hem hem voorgedragen heb. Zijn getuigenis was krachtig, eerlijk en meeslepend', aldus Trump. 'De destructieve strategie van de Democraten is schandalig en dit proces was een en al veinzerij en een poging om te vertragen, te verhinderen en tegenstand te bieden. De Senaat moet stemmen!'

Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote!