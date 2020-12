Dat zei hij dinsdagavond tijdens een besloten kerstfeest met hooggeplaatste Republikeinen in het Witte Huis. 'Het waren vier fantastische jaren. We proberen er nog vier jaar bij te doen. Anders zie ik jullie over vier jaar terug.'

Donald Trump verloor een maand geleden de presidentsverkiezingen van zijn Democratische rivaal Joe Biden. Hoewel hij nog altijd weigert die nederlaag te erkennen, liet hij dinsdagavond op een kerstfeestje in het Witte Huis met enkele hooggeplaatste Republikeinen uitschijnen dat hij het dan maar in 2024 opnieuw zou proberen. Trump heeft er nog maar één termijn opzitten, en kan er dus volgens de Grondwet over vier jaar nog een tweede bij doen.

'Het waren vier fantastische jaren. We proberen er nog vier jaar bij te doen. Anders zie ik jullie over vier jaar terug', zei Trump. De pers was niet op het feest uitgenodigd, maar de president verspreidde al snel een video van zijn speech via sociale media. Op Facebook staat een lange versie van dat discours, dat 46 minuten heeft geduurd. Daarin herhaalt de president nogmaals dat de verkiezingen volgens hem niet eerlijk zijn verlopen en dat hij zich blijft inspannen om het Amerikaanse kiessysteem 'te beschermen', door ervoor te zorgen dat 'alle legale stemmen worden geteld' en 'geen enkel illegale stem wordt geteld'.

'Het was allemaal heel raar. In de dagen na de verkiezingen waren we getuige van een georkestreerde campagne om een winnaar aan te duiden, terwijl er in verschillende strijdstaten nog stemmen werden geteld', zei hij.

Later op de dag tweette hij ook nog dat er met 3 procent van de stemmen in een steekproef van 100 kiesbrieven is geknoeid. Als dat percentage wordt doorgetrokken naar alle stemmen in de staat zou hij die alsnog winnen van zijn rivaal Joe Biden, beweert hij.

De Democraat Joe Biden werd op 7 november, 4 dagen na de verkiezingen, door alle belangrijke Amerikaanse nieuwsmedia uitgeroepen tot de nieuwe verkozen president. Hij haalde 306 stemmen in het kiescollege, tegenover 232 voor Trump, en kreeg ook miljoenen stemmen meer dan de Republikein.

Maar Donald Trump weigert zich daar bijna een maand later nog altijd bij neer te leggen en blijft erbij dat de resultaten in verschillende strijdstaten zijn vervalst. Trumps advocatenteam vocht de uitslagen al aan in talloze rechtbanken, maar kon tot nog toe geen enkel geloofwaardig bewijs voor de vermeende verkiezingsfraude voorleggen. Lukt hen dat ook in de komende weken niet, dan legt Joe Biden op 20 januari de eed af als de nieuwe president van de Verenigde Staten.

Trump zou al langer denken aan een nieuwe campagne in 2024. De Amerikaanse nieuwzender CBS berichtte half november al dat hij dat had besproken met zijn topadviseurs.

