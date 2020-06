De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag op Twitter een video geretweet waarin 'white power' wordt geroepen, een racistische slogan van extreemrechtse nationalisten. Enkele uren later verdween de retweet weer.

Op de beelden is te zien hoe voor- en tegenstanders van de president naar elkaar schreeuwen. Een aanhanger van Trump roept daarbij vanuit een golfkarretje 'white power'.

Trump deelde de video via een retweet met als bijschrift 'Dank aan de fantastische mensen van The Villages', verwijzend naar de plaats in Florida waar de beelden zouden zijn gemaakt.

Senator Tim Scott, de enige zwarte Republikein in de Senaat, reageerde snel. 'Hij had dit niet mogen retweeten en zou het moeten weghalen', zei hij op CNN. 'Het is aanstootgevend.'

Na enkele uren verdween de video van Trumps Twitter-tijdlijn. Vanuit het Witte Huis luidde het dat de president 'het ene statement' in de video niet gehoord had. 'Wat hij had gezien, was geweldig enthousiasme van zijn vele aanhangers', aldus woordvoerder Judd Deere.

