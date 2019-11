Zijn eigen diplomaten kijken ontsteld naar de zachte hand waarmee Donald Trump Turkije behandelt. Wat heeft hij met zijn collega Erdogan?

De president van de Verenigde Staten kan het als leider van de zogenaamde vrije wereld merkwaardig goed vinden met een stel hele en halve dictators. Donald Trump onderhoudt, naar eigen zeggen, de beste relaties met de Saudiër Mohammed bin Salman, Viktor Orbán, Vladimir Poetin, Kim Jong-un en de Egyptische generaal Abdul Fatah al-Sisi - ' my favourite dictator', zei hij ooit. Maar het beste schiet hij toch op met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die vorige week in het Witte Huis op bezoek was en van wie hij 'een grote fan' is. Dat is ...