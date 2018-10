Trump dankt Turkse president Erdogan voor vrijlating van dominee Brunson

De kerkvader, die inmiddels onderweg is naar Washington 'zal bij mij in het Oval Office' van het Witte Huis zijn 'om 14.30 uur vanmiddag', 'het zal geweldig zijn hem te zien en hem te ontmoeten', kondigde Donald Trump op Twitter aan. 'Hij is een groot christen die erg moeilijke ervaring heeft gehad', voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse dominee Andrew Brunson zat twee jaar vast in Turkije. Zijn huisarrest werd vrijdag opgeheven. Zijn vrijlating door de Turkse justitie 'zal leiden tot goede of uitstekende betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Turkije', zei Trump zaterdag nog.

Brunson werd in oktober 2016, in de nasleep van een mislukte staatsgreep in Turkije, opgepakt op beschuldiging van 'terrorisme' en 'spionage'. Brunson zou banden hebben gehad met Fethullah Gülen - volgens Ankara het brein achter de couppoging van juli 2016 - en met de Koerdische beweging PKK. De zaak verzuurde de relaties tussen Turkije en de VS, twee NAVO-landen, ernstig. Langs beide kanten werden sancties ingevoerd tegen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Er werden ook invoerheffingen opgelegd. Volgens Amerikaanse media is er nu een 'geheime deal' gesloten tussen de VS en Turkije, waarbij de dominee zou worden vrijgelaten in ruil voor een versoepeling van de sancties.