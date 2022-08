Trump-criticus Liz Cheney verliest Republikeinse primary in Wyoming

Liz Cheney werd met amper 15 procent van de stemmen geteld uitgeroepen tot verliezer van de Republikeinse primary in de staat Wyoming. Daarmee wordt een van de meest uitgesproken critici van voormalig president Donald Trump weggestemd uit het Huis van Afgevaardigden.

Met 15 procent van de stemmen geteld lag Cheney bijna 30 procent achterop bij haar door Donald Trump ondersteunde rivaal Harriet Hageman, en zowel de media als Cheney zelf zagen de nederlaag als onvermijdelijk. Cheney kondigde aan dat ze, ‘samen met Republikeinen, Democraten en onafhankelijken’, haar campagne tegen Trump en tegen degenen die ‘de Republiek willen vernietigen’ zal verderzetten.

Liz Cheney (56), dochter van voormalig vicepresident Dick Cheney, werd in 2016 voor het eerst verkozen tot het Huis van Afgevaardigden. Om de twee jaar werd haar stemmenaantal groter. In 2020 werd ze verkozen met 73 procent van de stemmen. Ze was een neoconservatief, naar het model van haar vader, en blijkbaar was dat oké voor de kiezers van haar staat. Donald Trump haalde in 2020 in haar staat iets minder stemmen dan Cheney, net geen 70 procent.

Na de verkiezingen van 2020 en vooral na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 werd Cheney een leidende Republikeinse stem in het verzet tegen Donald Trump. Ze stemde, als één van tien Republikeinen in het Huis, voor de afzetting, impeachment, van de toenmalige president. Later werd ze een erg uitgesproken vicevoorzitter van de parlementaire commissie die de bestorming onderzoekt en zei ze herhaaldelijk dat Trump nooit meer president mocht worden.

Trump ondersteunde in de primary haar tegenkandidaat Harriet Hageman, die in 2016 nochtans een uitgesproken anti-Trumper was geweest, maar die gaandeweg voor het pad van Trump had gekozen. En het publiek was met Trump, niet met Cheney.

Intussen zijn 8 van de 10 Republikeinen die begin 2021 voor de impeachment van Trump stemden, niet langer in de running. Vier van de tien waren niet opnieuw kandidaat, vier werden weggestemd in de primary’s ten voordele van een Trumpkandidaat, en de overige twee overleefden open primary’s in Californië en Washington State. Zij nemen het in november op tegen een Democraat.