President Donald Trump heeft in een toespraak in het Witte Huis de overwinning opgeëist, ook al zijn een aantal cruciale staten nog niet toegekend. Hij kondigde aan naar het Hooggerechtshof te zullen stappen om de telling te laten stoppen en spreekt van fraude.

'Wij hebben gewonnen', zei Donald Trump. 'Dit is een fraude tegen onze natie.'

De aftredende president begon zijn toespraak in het Witte Huis met een opsomming van staten waar hij de overwinning denkt binnen te halen. Daar waren ook sleutelstaten bij die lang nog niet zeker voor hem zijn, maar waar hij momenteel aan de leiding staat. In de tussenstand van het aantal bevestigde kiesmannen is de stand momenteel 225 voor Joe Biden en 213 voor Donald Trump.

Vicepresident Mike Pence was iets genuanceerder. Hij feliciteerde Trump voor de 'miljoenen Amerikanen die al voor hem hebben gestemd', maar claimde de overwinning nog niet, in tegenstelling tot de president. 'We zijn op weg naar de overwinning en we zullen Amerika 'great again again' maken', klonk het.

Pence benadrukte ook dat er op dit moment wel degelijk nog stemmen worden geteld. 'We zullen waakzaam blijven. Het recht om te stemmen is de fundering van onze natie. Dat zullen we beschermen.'

