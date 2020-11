President Donald Trump heeft in een toespraak in het Witte Huis de overwinning opgeëist, ook al zijn een aantal cruciale staten nog niet toegekend. Hij kondigde aan naar het Hooggerechtshof te zullen stappen om 'al het stemmen' te laten stoppen en spreekt van fraude. Opvallend: vicepresident Mike Pence was iets genuanceerder en Trumps adviseur Chris Christie spreekt van een slechte tactiek.

'Wij hebben gewonnen', zei Donald Trump. 'Dit is een fraude tegen onze natie.'

De president begon zijn toespraak in het Witte Huis met een opsomming van staten waar hij de overwinning denkt binnen te halen. Daar waren ook sleutelstaten bij die lang nog niet zeker voor hem zijn, maar waar hij momenteel aan de leiding staat. In de tussenstand van het aantal bevestigde kiesmannen is de stand momenteel 227 voor Joe Biden en 213 voor Donald Trump.

Stemmen tellen

Trump wil nu naar het Supreme Court stappen om een einde te maken 'aan al het stemmen'. De stembussen waren dan al een tijd gesloten, dus vermoed wordt dat de president verwees naar het tellen van poststemmen die nog moeten aankomen - al is dat niet helemaal duidelijk. 'We willen niet dat ze om 4 uur 's ochtends nog stembiljetten vinden en ze bij de lijst voegen', zei Trump.

In de staat Pennsylvania, waar Trump met 64 procent getelde stemmen vrij comfortabel op kop ligt, gaf het Supreme Court toestemming om stemmen die tot drie dagen na de verkiezingsdag aankomen, nog te tellen. De Republikeinse partij van Trump was het niet eens met die beslissing. Verwacht werd dat vooral Democratische kiezers via de post hebben gestemd.

Pence nuanceert

Vicepresident Mike Pence, die kort na Trump het woord nam, was iets genuanceerder. Hij feliciteerde Trump voor de 'miljoenen Amerikanen die al voor hem hebben gestemd', maar claimde de overwinning nog niet, in tegenstelling tot de president. 'We zijn op weg naar de overwinning en we zullen Amerika 'great again again' maken', klonk het.

Pence benadrukte ook dat er nog stemmen worden geteld. 'We zullen waakzaam blijven. Het recht om te stemmen is de fundering van onze natie. Dat zullen we beschermen.'

Lees verder onder de video

Trump-adviseur oneens met tactiek

Chris Christie, een dichte adviseur van Trump, vindt dat de president een 'strategisch en politiek slechte beslissing' heeft genomen door fraude te claimen en juridische stappen aan te kondigen. Dat zei hij bij de zender ABC News.

Christie is een voormalige procureur en gouverneur van New Jersey. Hij vindt dat de president geen reden heeft tot klagen. 'Alle stemmen die nu binnen zijn, zouden geteld moeten worden', zei hij.

In de staat Pennsylvania heeft de rechtbank beslist dat poststemmen die tot drie dagen na de verkiezingen aankomen, nog mogen worden geteld. Dat was niet naar de zin van de partij van Trump. 'Er kan daarover gediscussieerd worden, maar dat is iets voor later. Vanavond was niet het moment om dat punt te maken', vindt Christie. 'Er is een moment dat je de procedure zijn gang moet laten gaan, voor je oordeelt dat er fouten zijn gemaakt. Door dat voorbarig te doen, heeft hij zijn eigen geloofwaardigheid ondergraven om er nog op te wijzen als er later een tekortkoming zou blijken.'

Campagneleidster Biden hekelt 'schandelijke' uitspraken

De oproep van president Trump is schandelijk, ongekend en onjuist. Dat zegt Jen O'Malley Dillon, de leidster van Joe Bidens campagneteam, in een geschreven verklaring.

President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij naar het Supreme Court, de hoogste rechtbank in de Verenigde Staten, zal stappen. Hij wil dat de tellingen gestopt worden. 'Wij hebben gewonnen, dit is een fraude tegen onze natie', klinkt het.

Het team van zijn Democratische tegenstander Joe Biden hekelt de uitspraak van Trump en heeft juridische teams klaarstaan om zich hiertegen de verzetten. 'Het is schandalig omdat het een ongegeneerde poging is om Amerikaanse burgers hun democratische rechten te ontnemen', klinkt het bij campagneleidster Jen O'Malley Dillon.

'Het is ongekend omdat nooit eerder in onze geschiedenis een president heeft geprobeerd Amerikanen hun stem af te pakken in een nationale verkiezing. En het was onjuist omdat het niet gaat gebeuren. Het tellen zal niet stoppen. Het gaat door totdat elke geldige stem is geteld. Want dat is wat onze wet voorschrijft', besluit ze.

