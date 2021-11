De 67-jarige voormalige adviseur wordt vervolgd omdat hij weigert te getuigen in de speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden. Die commissie voert onderzoek naar de rol van de voormalige Republikeinse president bij de aanval op het hoofdkwartier van het Congres.

Ondanks zijn dagvaarding medio oktober verscheen Steve Bannon niet voor gekozen functionarissen, waarbij hij een beroep deed op het recht van presidenten om bepaalde documenten en discussies vertrouwelijk te houden. Echter, volgens de commissie geldt deze bescherming niet omdat Donald Trump geen president meer is en dit privilege van de uitvoerende macht nooit officieel heeft laten gelden.

Architect

Steve Bannon was één van de architecten van de succesvolle presidentiële campagne van de Republikeinse kandidaat in 2016, alvorens hij uit de gratie viel. Hij bekleedde op 6 januari geen officiële functie meer, maar lijkt volgens de onderzoekscommissie de afgelopen dagen het protest met de president te hebben besproken. Hij riskeert voor elke aanklacht tussen 30 dagen en een jaar gevangenisstraf en zal voor de federale rechtbank worden berecht.

Lange strijd

Maar de juridische strijd kan maanden of jaren duren, waardoor het onderzoek mogelijk wordt ondermijnd. Mark Meadows, de voormalige stafchef van Trump, wees vrijdag op zijn beurt ook een dagvaarding af om voor de onderzoekscommissie van de Democratische meerderheid te verschijnen. Hij citeerde een rechterlijke uitspraak die donderdag werd aangekondigd en die de verzending van interne documenten van het Witte Huis aan de commissie tijdelijk opschort tot 30 november. De voormalige president had een beroep gedaan op het recht van de uitvoerende macht om bepaalde informatie geheim te houden.

De onderzoekscommissie antwoordde in een verklaring dat de Amerikaanse president Joe Biden al toestemming had gegeven voor het vrijgeven van de documenten en dat Meadows daarom verplicht was te getuigen.

