De onafhankelijke toezichtsraad van socialemediabedrijf Facebook heeft beslist om de schorsing van de Amerikaanse ex-president Donald Trump op Facebook en Instagram niet te herroepen. Dat heeft het zogenaamde Oversight Board meegedeeld.

De toezichtsraad meent wel dat geen schorsing van onbepaalde duur mocht worden opgelegd, omdat dit geen gebruikelijke sanctie is van Facebook. De raad dringt er daarom op aan om de sanctie te herzien en eist binnen de zes maanden een 'proportionele respons in lijn met de regels die gelden voor andere gebruikers van het platform'.

Indirect weer terug

Trump werd na de bestorming van het Capitool in januari verbannen van onder meer Twitter, Facebook en YouTube, nadat hij zijn volgers had opgehitst. De ban op Twitter is permanent, zo liet het bedrijf eerder al weten. YouTube wil zijn profiel deblokkeren wanneer 'het risico op geweld is afgenomen'.

Lees ook: Trump lanceert eigen platform na ban van sociale media

Dinsdag lanceerde Trump zijn eigen blog, die sterk gelijkt op Twitter maar alleen posts van Trump zelf bevat. Aanhangers kunnen de posts delen op Facebook en Twitter, en zo is de ex-president indirect toch terug weer op de sociale media te vinden.

Facebook zelf reageerde woensdag 'verheugd' dat de toezichtsraad 'erkende dat de ongeziene omstandigheden de uitzonderlijke maatregel rechtvaardigden'. 'We zullen nu rekening houden met de beslissing van de raad en een duidelijke en proportionele maatregel uitvaardigen. Ondertussen blijven de accounts van meneer Trump geschorst', klinkt het in een persbericht.

Kort na de uitspraak van het Oversight Board heeft ex-president Trump zijn ongefundeerde beschuldigingen van kiesfraude nog maar eens herhaald. Hij stuurde een persbericht uit om zijn partijgenote Liz Cheney aan te vallen. 'Ze blijft stomweg herhalen dat er geen kiesfraude was bij de presidentsverkiezingen in 2020, hoewel er bewijzen bestaan van het tegendeel', aldus Trump.

Sinds zijn verkiezingsnederlaag herhaalde Trump regelmatig de beschuldigingen van kiesfraude. Maar in tegenstelling tot wat de ex-president beweert, is daar geen bewijs voor. Zo verklaarden de verantwoordelijken voor de veiligheid van de verkiezingen dat die 'de meest veilige uit de Amerikaanse geschiedenis' waren. Nieuwsagentschap Reuters telde meer dan vijftig rechtszaken van kiesfraude en onregelmatigheden die aangespannen waren door Trump en aanhangers, maar die allemaal op niets uitdraaiden.

De toezichtsraad meent wel dat geen schorsing van onbepaalde duur mocht worden opgelegd, omdat dit geen gebruikelijke sanctie is van Facebook. De raad dringt er daarom op aan om de sanctie te herzien en eist binnen de zes maanden een 'proportionele respons in lijn met de regels die gelden voor andere gebruikers van het platform'. Trump werd na de bestorming van het Capitool in januari verbannen van onder meer Twitter, Facebook en YouTube, nadat hij zijn volgers had opgehitst. De ban op Twitter is permanent, zo liet het bedrijf eerder al weten. YouTube wil zijn profiel deblokkeren wanneer 'het risico op geweld is afgenomen'.Dinsdag lanceerde Trump zijn eigen blog, die sterk gelijkt op Twitter maar alleen posts van Trump zelf bevat. Aanhangers kunnen de posts delen op Facebook en Twitter, en zo is de ex-president indirect toch terug weer op de sociale media te vinden. Facebook zelf reageerde woensdag 'verheugd' dat de toezichtsraad 'erkende dat de ongeziene omstandigheden de uitzonderlijke maatregel rechtvaardigden'. 'We zullen nu rekening houden met de beslissing van de raad en een duidelijke en proportionele maatregel uitvaardigen. Ondertussen blijven de accounts van meneer Trump geschorst', klinkt het in een persbericht.Kort na de uitspraak van het Oversight Board heeft ex-president Trump zijn ongefundeerde beschuldigingen van kiesfraude nog maar eens herhaald. Hij stuurde een persbericht uit om zijn partijgenote Liz Cheney aan te vallen. 'Ze blijft stomweg herhalen dat er geen kiesfraude was bij de presidentsverkiezingen in 2020, hoewel er bewijzen bestaan van het tegendeel', aldus Trump. Sinds zijn verkiezingsnederlaag herhaalde Trump regelmatig de beschuldigingen van kiesfraude. Maar in tegenstelling tot wat de ex-president beweert, is daar geen bewijs voor. Zo verklaarden de verantwoordelijken voor de veiligheid van de verkiezingen dat die 'de meest veilige uit de Amerikaanse geschiedenis' waren. Nieuwsagentschap Reuters telde meer dan vijftig rechtszaken van kiesfraude en onregelmatigheden die aangespannen waren door Trump en aanhangers, maar die allemaal op niets uitdraaiden.