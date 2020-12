Uittredend president Donald Trump heeft de terugtrekking bevolen van bijna alle Amerikaanse troepen in Somalië. Het Pentagon liet vrijdag weten dat het merendeel van de Amerikaanse soldaten die er gestationeerd zijn, tegen begin 2021 het Oost-Afrikaanse land moet verlaten.

Over hoeveel manschappen het precies gaat, heeft Defensie niet gezegd. Ook is niet duidelijk hoeveel troepen er nog in Somalië zullen achterblijven. Volgens Amerikaanse media zijn er momenteel zowat 700 Amerikaanse soldaten gelegerd.

De Verenigde Staten ondersteunden in Somalië tot hiertoe de regering en de lokale veiligheidstroepen in hun strijd tegen de soennitische terreurgroepering Al-Shabaab. Een deel van de teruggetrokken militairen zou als gevolg van de beslissing eventueel ingezet kunnen worden in landen buiten Oost-Afrika, aldus nog het Pentagon. De overige troepen zouden worden gestationeerd in de buurlanden van Somalië.

