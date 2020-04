De Amerikaanse staten krijgen van president Donald Trump de aanbeveling de economische activiteiten opnieuw op te starten en de beperkingen op te heffen, en dat in drie stappen te doen. Hoe snel of traag dat kan gebeuren, zal afhangen van de verspreiding van de epidemie, en de gouverneurs, en niet het Witte Huis, zullen hierin de leiding hebben.

De gouverneurs kregen de richtlijnen te horen voor de start van de persconferentie. 'Onze experts zeggen dat de curve afgeplat is en dat de piek achter ons ligt', aldus Trump op de persconferentie. 'We gaan niet alles tegelijk openen, maar een voorzichtige stap per keer.'

In de eerste fase van de richtlijnen, die de naam 'Opening up America Again' kregen, zijn bijeenkomsten van meer dan tien mensen verboden en blijft thuiswerken voor wie dat kan de voorkeur wegdragen. Scholen en cafés blijven in deze fase nog gesloten, maar restaurants kunnen wel weer openen als de nodige afstand tussen bezoekers nageleefd kan worden. Een mondmasker dragen wordt sterk aangeraden.

In de tweede fase kunnen niet-essentiële reizen worden hervat en kunnen scholen heropenen. In fase drie zouden medisch kwetsbare mensen weer aan openbare activiteiten kunnen deelnemen.

Het plan bevat geen echte deadlines, maar schrijft wel enkele voorwaarden voor waaraan staten moeten beantwoorden vooraleer ze naar een volgende fase kunnen overgaan.

De Amerikaanse president noemde onder meer Montana, Wyoming en North Dakota als staten waar snel het normale leven hervat kan worden. 'Dat is heel anders dan New York en New Jersey.' In totaal zou in 29 staten het leven relatief snel hervat kunnen worden.

Anthony Fauci, de Amerikaanse Mark Van Ranst, waarschuwde intussen voor een terugval nu delen van de Verenigde Staten terugkeren naar een normaal leven. 'Er kunnen meer terugvallen zijn, daarover moeten we eerlijk zijn', zei Fauci. 'Dit is onbekend terrein.'

