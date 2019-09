De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij toelating heeft gegeven om woensdag een volledige schriftelijke weergave van het omstreden telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelenski openbaar te maken. Trump ligt onder vuur omdat hij tijdens dat gesprek zou hebben gevraagd om een onderzoek op te starten naar zijn Democratische rivaal Joe Biden.

'Ik bevind me momenteel bij de Verenigde Naties om ons land te vertegenwoordigen, maar ik heb de toelating gegeven om morgen (woensdag, nvdr.) de volledige en niet-bewerkte transcriptie vrij te geven van mijn telefoongesprek met president Zelenski van Oekraïne', zo heeft Trump meegedeeld op Twitter. 'Je zal merken dat het een erg vriendelijk en volledig gepast gesprek was', schrijft hij nog. 'Dit is niet meer dan een voortzetting van de grootste en meest vernietigende heksenjacht ooit!'.

De Amerikaanse president ontkent voorts nog dat hij druk uitoefende op Zelenski. Volgens Amerikaanse media zou Trump tijdens het gesprek, dat in juli plaatsvond, tot acht keer toe hebben gevraagd om een onderzoek voor corruptie te starten naar Hunter Biden, de zoon van Joe Biden.

Volgens de Washington Post en New York Times zou Trump ook enkele dagen voor het controversieel telefoontje zijn stafchef Mick Mulvaney de bevriezing van bijna 400 miljoen dollar militaire hulp aan Kiev gelast hebben

Hunter zetelde een tijdlang in het bestuur van Burisma, een Oekraïens gasbedrijf. Joe Biden had in 2016 geijverd voor het ontslag van de Oekraïense aanklager die toen een onderzoek voerde naar dat gasbedrijf. Volgens Biden zou de aanklager zelf corrupt geweest zijn. De Democratische oppositie stelt dat Trump misbruik heeft gemaakt van zijn positie.

Een en ander voedt oproepen binnen de oppositie om een afzettingsprocedure tegen Trump op te starten.