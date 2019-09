De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag zijn gezant voor vrijlating van gegijzelden Robert O'Brien tot nieuwe adviseur voor de nationale veiligheid benoemd.

O'Brien volgt de "havik" John Bolton op, die vorige week verrassend de laan is uitgestuurd.

'Ik ben blij aan te kondigen dat ik Robert C. O'Brien, die talrijke successen heeft geboekt als speciaal presidentieel gezant bij het State Department voor de vrijlating van gegijzelden, zal benoemen tot nieuwe nationale veiligheidsadviseur. Ik heb lang en hard met Robert gewerkt. Hij zal goed werk leveren', twitterde het Amerikaanse staatshoofd.

De jurist O'Brien wordt de vierde nationale veiligheidsadviseur van Donald Trump.

Vorige week heeft de Republikeinse president John Bolton gevraagd op te stappen vanwege sterke meningsverschillen rond het buitenlands beleid.

De nationale veiligheidsadviseur speelt in het uitwerken van het Amerikaans buitenlandse en veiligheidsbeleid een belangrijke rol. Hij valt rechtstreeks onder de president.

O'Brien was in de zomer bij een breder publiek bekend geraakt omdat Trump hem als waarnemer naar Zweden had gestuurd voor een proces tegen de Amerikaanse rapper Asap Rocky.